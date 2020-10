Dal Venturina all’Altopascio, tutte le rivali del girone di ferro della Gea di coach Crudeli

GROSSETO – Girone di ferro per la Gea Basketball Grosseto nel rinnovato campionato di serie D 2020-2021. Il quintetto grossetano allenato da Pablo Crudeli, autoretrocesso dalla serie C silver, è stato inserito in un gruppo che comprende formazioni che si presentano al via con grandi ambizioni, a cominciare da Venturina, Calcinaia e Altopascio.

La Gea, che ha allestito un organico competitivo con alcuni ritorni importanti e l’arrivo di Nikola Carpitelli dal Piombino, esordirà domenica 1 novembre alle 18 sul parquet della Libertas Lucca, mentre disputerà il primo confronto casalingo l’8 novembre al Palasport di via Austria contro il Valdicornia Venturina, in un match probante per entrambe le formazioni. Fanno parte del girone D anche Cecina, Bellaria Cappuccini, Calcinaia, Altopascio e Castelfranco.

«Siamo stati inseriti nel girone più difficile – commenta il presidente della Gea, David Furi – Altopascio è sceso dalla serie C gold, Venturina si è rinforzata notevolmente in tutti i reparti. Il girone sul “mare” è tecnicamente più elevato rispetto a quello che mette insieme formazioni fiorentine, senesi e aretine, come s’è potuto notare anche l’anno della nostra promozione in serie C silver. Ce la metteremo comunque tutta per entrare tra le prime quattro».

In questa stagione le trentadue squadre di serie D non state divise in quattro gironi da otto. La formula prevede due fasi, con playoff. Nella prima fase le squadre si affronteranno con gare di andata e ritorno. Le prime quattro classificate dei gironi A e B saranno ammesse alla poule A1, le quattro migliori classificate dei gironi C e D saranno ammesse alla poule A2. Le classificate dal 5° all’8° posto daranno vita alle poule B1 e B2.

Nella seconda fase (dal 28 febbraio al 15 aprile) si giocherà con gare di andata e ritorno e risultati acquisiti nella prima fase. In sostanza la Gea si misurerà solo con le squadre del girone C, che comprende Audace Pescia, Chiesina Basket, Valbisenzio, Montemurlo, Prato Basket Giovane, Shoemakers Monsummano, Lella Basket e Bottegone Basket.

Al termine della seconda fase le squadre classificate dal 1° all’ottavo posto delle poule A1 e A2 saranno ammesse ai playoff (in programma dal 2 maggio al 13 giugno); le prime sei delle poule B1 e B2 rimarranno in categoria; le ultime due retrocederanno in Promozione.

IL CALENDARIO DELLA GEA BASKET

ANDATA

1 nov. Basket Lucca-Gea Grosseto

8 nov. Gea Grosseto-Studio Arcadia Valdicornia

15 nov. Nuovo Basket Altopascio-Gea Grosseto

22 nov. Gea Grosseto-Bellaria Cappuccini

29 nov. Castelfranco Frog-Gea Grosseto

6 dic. Basket Calcinaia-Gea Grosseto

13 dic. Gea Grosseto-Basket Cecina

RITORNO

20 dic. Gea Grosseto-Basket Lucca

9 gen. Studio Arcadia Valdicornia-Gea Grosseto

17 gen. Gea Grosseto-Nuovo Basket Altopascio

24 gen. Bellaria Cappuccini-Gea Grosseto

31 gen. Gea Grosseto-Castelfranco Frog

7 feb. Gea Grosseto-Basket Calcinaia

14 feb. Basket Cecina-Gea Grosseto