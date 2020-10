Coronavirus: al via le domande per i contributi ai pescatori autonomi

GROSSETO – È ora attivo il servizio sul sito Inps per la presentazione delle domande di indennità Covid-19 per i pescatori autonomi.

Nell’ambito di una serie di disposizioni che intervengono a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, è prevista una indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 250/1958, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata.

Si tratta dei soggetti che finora erano rimasti esclusi dalla percezione delle indennità Covid previste a favore dei lavoratori autonomi.

L’indennità è erogata con le modalità previste dall’articolo 28, comma 2, del dl 18/2020, e non concorre alla formazione del reddito.

Gli uffici di Epaca Coldiretti della provincia di Grosseto sono a disposizione per la presentazione di queste domande.

I riferimenti telefonici:

ALBINIA 0564/871415

MANCIANO 0564/629362

RIBOLLA 0564/579335

GROSSETO 0564/438928

SORANO 0564/633410

oppure manda una mail a epaca.gr@coldiretti.it.