Al via il contest fotografico #FollonicaMyLove: ecco come partecipare

FOLLONICA – Nell’era dei cellulari dotati di fotocamera tutto viene immortalato con un click. Succede anche per il luogo dove si vive o la località dove amiamo trascorrere le vacanze, ed è su questo che si basa l’ultima iniziativa di Booking Follonica, la giovane associazione di imprenditori follonichesi costituitasi per la promozione della città del golfo e del territorio.

E’ appena partito infatti un contest fotografico a cui tutti possono aderire e partecipare attraverso la pagina social della stessa associazione e sulla quale è possibile pubblicare la vostra foto preferita, il momento che avete immortalato della città.

Il regolamento è semplicissimo. Il contest fotografico #FollonicaMyLove prevede due vincitori:

il primo sarà selezionato in base al numero di persone che voteranno le foto caricate e alle valutazioni degli organizzatori del concorso;

il secondo posto verrà assegnato in base al numero di voti ricevuti.

Alla fine del concorso verrà creato un e-book con tutte le foto dei partecipanti a #FollonicaMyLove, che verrà inviato a tutti in formato digitale ed in formato cartaceo per i primi due classificati.

1° VINCITORE – La foto del primo classificato diventerà l’immagine principale di Booking Follonica per un anno, sia nelle fiere nazionali ed internazionali che nelle attività promozionali dell’associazione. Il primo classificato riceverà anche un buono per una cena al ristorante Lampada di Aladino di Follonica e l’e-book del contest in formato cartaceo.

2° VINCITORE – La foto del secondo classificato verrà utilizzata per un’attività promozionale dell’associazione. Il secondo classificato riceverà inoltre l’e-book di #FollonicaMyLove in formato cartaceo.

L’utente può inviare solamente immagini e testi originariamente creati da lui/lei entro il 19 ottobre prossimo.

Attraverso il coinvolgimento di coloro che amano Follonica, tutte le foto che arriveranno nella pagina predisposta faranno parte della documentazione che accompagnerà la città nelle iniziative promozionali in calendario per il 2021.

“Fotografa il tuo amore per Follonica, partecipa a #FollonicaMyLove!”.