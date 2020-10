Rischio focolaio a Gavorrano: dopo il caso della palestra nuovi positivi al Coronavirus

GAVORRANO – Esiste il rischio di un focolaio di Coronavirus a Gavorrano. Dopo un caso di positività alla Nippon Bu-Do nella giornata di ieri (a cui oggi si aggiunge un’altra persona), anche un’altra palestra del comune minerario ha riscontrato un caso di positività tra i propri iscritti. Saranno decisive le prossime ore in cui si attendono i risultati dei tamponi effettuati alle persone che sono state in contatto con loro: un aumento dei casi è quindi possibile.

Ma andiamo per ordine. Nella giornata di ieri era stato ufficializzata la positività di un’iscritta di un corso di danza nella palestra Nippon Bu-Do, una ragazza di 27 anni, non residente nel Comune di Gavorrano. Inoltre due persone, in quanto contatti stretti, si trovano attualmente in quarantena domiciliare, ma sono risultate negative al primo tampone.

Nella giornata di martedì, giorno in cui era arrivato il risultato del primo tampone positivo, il consiglio direttivo della Nippon Bu-Do aveva sospeso tutti i corsi di danza in maniera precauzionale e nella giornata di ieri, dopo il sopralluogo dell’Asl, è stata effettuata la sanificazione di tutti i locali con l’intento di ripartire in sicurezza con l’attività nella giornata di oggi.

Sempre nella giornata di ieri, però, un’insegnante di danza di un corso diverso della ragazza positiva, ha di sua spontanea volontà eseguito il tampone in un laboratorio privato ed è risultata positiva a sua volta, nonostante non avesse avuto contatti con il primo caso, ragione per cui per lei non erano scattati i protocolli sanitari dell’Asl. Questa circostanza fa presumere che entrambe le donne positive abbiano contratto il virus attraverso due catene di contagio differenti.

In attesa dei risultati di alcuni tamponi effettuati su altre iscritte, il direttivo ha di conseguenza prolungato lo stop dei corsi di danza.

Sul caso dell’altra palestra ancora non si conoscono le misure applicate dall’azienda sanitaria, ma si tratterebbe di una donna di 26 anni, residente nel Comune di Gavorrano. Quindi il numero di casi positivi sul territorio comunale in questo momento è di tre persone a cui si aggiungerà l’insegnante di danza.