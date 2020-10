Ragazzo ustionato mentre lavorava: indagini dei Carabinieri

ISOLA DEL GIGLIO – I carabinieri di Isola del Giglio hanno effettuato un sopralluogo all’Arenella, sul luogo in cui un ragazzo di 24 anni è rimasto ustionato martedì scorso.

Il giovane si trova nell’isola come lavoratore stagionale. Per cause in fase di accertamento è stato investito da una vampata di fiamme che hanno provocato ustioni di secondo e terzo grado. Immediatamente soccorso, è stato elitrasportato all’ospedale di Pisa e dimesso poche ore fa.

I Carabinieri stanno indagando per stabilire l’esatta dinamica dei fatti, oltre ad accertare quali mansioni il ragazzo ricoprisse in quel momento.