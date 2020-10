Palestre scolastiche comunali in uso alle associazioni sportive: a breve il protocollo definitivo

GROSSETO – Oggi si è svolta una nuova riunione per concludere positivamente il percorso avviato dall’Amministrazione comunale per la riapertura delle palestre scolastiche alle realtà sportive cittadine.

All’incontro di oggi erano presenti l’assessore allo Sport, Fabrizio Rossi, il segretario generale del Comune di Grosseto, insieme con gli uffici competenti, e una rappresentanza dei dirigenti scolastici e delle associazioni sportive.

In questa sede il Comune ha ribadito i punti chiave per la ripresa delle attività sportive nelle scuole: alle associazioni sportive viene garantito l’azzeramento del canone di concessione a fronte della sanificazione pre e post allenamento da eseguire nell’ambito di un protocollo condiviso che disciplini i comportamenti che dovranno obbligatoriamente seguire gli sportivi che utilizzeranno le palestre in orario extra-scolastico.

Al momento è stato già redatto un protocollo “modello” condiviso da tutte le associazioni sportive, approvato dal Rspp del Comune (responsabile del servizio di prevenzione e protezione). Questo documento serve da solida base per la creazione del protocollo operativo definitivo che prevede come punti fissi per le associazioni sportive l’individuazione di un responsabile covid e la redazione di un registro che tenga conto delle attività giornaliere delle associazioni nelle palestre.

Come ulteriore prova della volontà dell’Ente di agevolare questo percorso condiviso, tramite l’ufficio lavori pubblici, sono già stati individuati quei locali su cui è necessario svolgere verifiche specifiche.

Ora spetta alle scuole integrare il protocollo con le loro prescrizioni, poi la redazione del protocollo definitivo.