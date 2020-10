Iscrizioni quasi chiuse per il Trofeo Maremma: 44esima edizione ricca di novità

FOLLONICA – Tiene banco il 44esimo Trofeo Maremma, in programma per il 24 e 25 ottobre, con il “must” della già comunicata sfida riguardante le Renault Clio Super 1600, iniziativa pensata da Emanuel Forieri e Francesco Paolini, che della millesei francese sono grandi estimatori. Proprio il grande affetto per la vettura Regina delle “tuttoavanti” da quasi venti anni, è scaturita l’idea di prevedere nel loro rally di casa una gara nella gara per celebrarla, chiamando a raccolta i tanti piloti che ne sono stati affascinati e l’hanno potuta usare almeno una volta.

L’evento, organizzato insieme a MaremmaCorse 2.0, è dunque un argomento estremamente interessante per la gara follonichese, la quale farà certamente proseguire la saga della Clio millesei “extra large”, la cui sfida contribuirà sicuramente ad incentivare il plateau di partecipazioni. Su questo argomento, l’organizzazione comunica che la chiusura delle iscrizioni è fissata al 14 ottobre.

La partecipazione alla sfida tra le Clio S1600 prevede una quota di iscrizione di 80,00 €uro, la quale comprende la cena di gala del venerdì per l’equipaggio.

E’ stabilito un sostanzioso montepremi, organizzato con Gualandi Racing, quindi con premi in gomme “racing” Pirelli, insieme a molti altri incentivi.

Dal 1° al 4° arrivati con le Clio S1600 sono previsti n. 2 pneumatici Pirelli, al 5° arrivato, ai primi “Under 25”, a coloro che arrivano da più lontano, al più “anziano” ed al più giovane sono previsti premi legati al motorpsort, sconti del 25% da utilizzare allo store Laserprom 015 di Larciano, oltre a sconti per servizi di cameracar e servizi fotografici.

Gli stessi premi sono previsti per la prima classificata femminile, la quale riceverà anche un premio di “Gocce dell’Elba”, il brand nato cinque anni fa all’Isola d’Elba per opera di Paola Fedi, conosciutissima pilota di rally.

La livrea più bella verrà poi premiata con uno sconto del 50% sulla realizzazione di una grafica per vettura da corsa dallo studio “Ottoquadro”.

Il 44° Trofeo Maremma sarà una gara completamente rivoluzionata rispetto al passato, una delle poche rimaste in calendario dopo la rimodulazione della stagione a causa della emergenza epidemiologica da Covid-19. Proprio questo particolare momento nell’aspetto socio-sanitario che si protrae dall’inizio anno ha costretto l’organizzazione di MaremmaCorse 2.0 a ripensare radicalmente l’evento per adeguarlo al protocollo previsto dalla Federazione, quindi riducendo tempi di svolgimento e chilometraggio complessivo come anche di distanze competitive.

MaremmaCorse 2.0 sottolinea che la gara, lungo le prove speciali non prevede zone specifiche per il pubblico. Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media, al fine di evitare assembramenti di persone.

Dopo cinque anni di assenza, torna un caposaldo del rallismo toscano, ma anche nazionale. Verrà infatti riproposta la celebre prova della “Marsiliana” (Km. 5,900), alla quale saranno affiancate la “Gavorrano-Eni Rewind” (Km. 8,400) e “Capanne” (Km. 6,700), tutte da ripetere per tre occasioni, quindi con un totale complessivo cronometrato di 63 chilometri a fronte del totale che misura ne misura 241,800.

L’adeguamento alle normative per il contenimento epidemiologico non ha consentito il riproporre la “Super Prova Speciale” del Palagolfo, rinunciando allo spettacolo in un’area che pare fatta apposta per ospitare una sfida-spettacolo con vetture da corsa ed in quello spazio verranno allestiti il Parco Assistenza, la partenza, l’arrivo, i riordinamenti e il refuelling.

Nuova location anche per la Direzione Gara, come anche per la Segreteria ed il centro media dell’evento: saranno alla Fonderia 1, dentro il comprensorio della Città Fabbrica di Follonica, ex Ilva, uno stabile completamente ristrutturato molto bello e funzionale.

Il 44. Trofeo Maremma sarà valido per il Trofeo Rally Toscano e quale anche ultima prova del Trofeo Rally di III Zona per auto storiche, oltre ad ospitare vetture “All Stars”, modelli di particolare interesse storico-sportivo che non faranno competizione ma solo transito lungo il percorso di gara.

Anche per quest’anno il main sponsor della competizione sarà la società ambientale di Eni che a novembre 2019 ha cambiato denominazione sociale da Syndial a Eni Rewind.

Eni Rewind opera secondo i principi dell’economia circolare per valorizzare i terreni industriali e i rifiuti attraverso progetti di bonifica e di recupero efficiente e sostenibile. Per la società ambientale di Eni è una conferma della sinergia con il territorio e una rinnovata occasione per confermare il proprio impegno nelle attività di risanamento ambientale e di valorizzazione delle ex aree minerarie che hanno un forte valore identitario per le comunità locale. Un momento di partecipazione in cui Eni Rewind racconta agli stakeholder la visione strategica delle proprie attività anche per il recupero efficiente e sostenibile di risorse e asset.

PROGRAMMA DI GARA

APERTURA ISCRIZIONI

Giovedì 24 Settembre 2020

CHIUSURA ISCRIZIONI

Mercoledì 14 Ottobre 2020

ROAD BOOK e ACCREDITI

c/o Maremma Corse 2.0 – Via del Commercio, 86

Giovedì 22 Ottobre 2020 19:30 – 21:0

Venerdì 23 Ottobre 2020 8:30 – 10:30

Sabato 24 Ottobre 2020 08:30 – 10:30

RICOGNIZIONI PERCORSO

Venerdì 23 Ottobre 2020 11:00 – 19:00

VERIFICHE SPORTIVE Online

VERIFICHE TECNICHE

Sabato 24 Ottobre 2020

c/o Palagolfo – Via Sanzio – Follonica

10:30 – 13:00 Partecipanti allo Shakedown

14:00 – 17:30 Tutti gli Altri

SHAKEDOWN

SP 84 Scarlino – km 1,800

Sabato 24 Ottobre 2020 14:00 – 18:00

PARTENZA PRIMO CONCORRENTE

Palagolfo – Via Sanzio – Follonica

Domenica 25 Ottobre 2020 8:01

ARRIVO PRIMO CONCORRENTE E PREMIAZIONI

Palagolfo – Via Sanzio – Follonica

Domenica 25 Ottobre 2020 16:38