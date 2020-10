Il nuovo asilo nido comunale apre i battenti: è ancora possibile iscriversi

CAPALBIO – Sostenere le famiglie con bambini piccoli, inserirli in un percorso educativo e di crescita, potenziare l’offerta educativa comunale: sono questi gli obiettivi che nei mesi scorsi hanno portato il Comune di Capalbio a dare vita al nido di infanzia “Hippy Hippy Hurrà” a Capalbio Scalo, aperto da qualche settimana e pronto ad ospitare fino a un massimo di 15 bambini dai 12 mesi ai 3 anni.

“Abbiamo deciso di trasformare il centro gioco già presente nel nostro comune in un nido di infanzia per dare una risposta più strutturata alle famiglie del territorio” spiega l’assessore alla Scuola, all’Istruzione e alle Politiche sociali Patrizia Puccini.

“Frequentare un’istituzione scolastica anche in tenera età – prosegue – è un passaggio importante nella crescita di un bambino e abbiamo voluto, in questo modo, non solo venire incontro alle famiglie che lavorano e che possono adesso fruire di una struttura comunale, ma anche a quelle che per scelta desiderano far vivere questa esperienza ai propri figli”.

La struttura, aperta dal lunedì al venerdì, per il momento accoglie 8 bambini, ma sono ancora 7 i posti disponibili e da lunedì prossimo sarà attivo anche il tempo prolungato, con l’uscita alle ore 16.

“Abbiamo avviato il progetto in modo graduale, facendo l’inserimento dei bambini dal 21 settembre al 2 ottobre, introducendo questa settimana la mensa e partendo con l’orario completo dalla prossima, proprio per dare modo ai piccoli di prendere confidenza con gli spazi e con il personale della struttura. Le famiglie possono comunque scegliere tra una doppia proposta oraria, in base alle loro preferenze: il tempo corto, dalle 8 alle 14 e il tempo lungo dalle 8 alle 16 “, aggiunge Puccini. Un avvio che è stato positivo e che, pur non rinunciando alle attività di socializzazione, avviene nel rispetto di tutte le norme anticovid.

Le tariffe di compartecipazione al servizio sono calcolate su base Isee e il Comune sta lavorando al reperimento di fondi, a partire da quelli regionali, per riuscire ad abbattere i costi per le famiglie.

È ancora possibile iscriversi al servizio: per farlo è necessario contattare i servizi educativi del Comune al numero 0564 897727.