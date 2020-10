Himode Bike in vista alla Castro Marathon, buoni piazzamenti degli atleti follonichesi

FOLLONICA – Ottime prestazioni degli atleti della Himode Bike Follonica alla gara Città di Castro Marathon, la quale si è disputata la scorsa domenica, 4 ottobre a Castro Marina, in provincia di Lecce.

Marco de Stasio, della Himod Bike Follonica, si è classificato 22esimo assoluto, quarto della categoria M3, vice campione italiano Uisp e ha trionfato, per il secondo anno consecutivo, al campionato italiano avvocati.

Denis Tognoni, sempre della Himod Bike, ha attaccato da subito calando leggermente nel finale, per un problema tecnico legato al chip e infine non è stato inserito in classifica. In queste ore con gli organizzatori stanno cercando di risolvere il disguido. Presente con il duo follonichese anche Alessio Brandini della Donkey Bike Club Sinalunga, arrivato 33esimo assoluto e quinto degli M5. Andrea Tafi, quarto toscano presente, ha chiuso 13esimo posto assoluto.

Valevole come campionato italiano Uisp marathon e campionato italiano forense, la corsa si è svolta su un percorso molto tecnico, pieno di scogli e insidie di circa 70 chilometri con 900 metri di dislivello positivo. 401 i partenti tra i quali nomi importanti come Andrea Tafi, Pascal Richard e Paolo Colonna.