Conoscenza degli sport e del territorio con le uscite didattiche del Fossombroni

GROSSETO – Continua il tour delle varie discipline a indirizzo sportivo per gli studenti del Fossombroni, sempre tenendo alta l’attenzione nel garantire la sicurezza dello svolgimento dell’attività, nel rispetto delle norme sanitarie.

Anche tra gli studenti della scuola è cresciuto il senso di responsabilità e la consapevolezza di rispettare le norme basilari anti-covid: mascherina, sanificazione degli attrezzi dopo averli utilizzati, distanziamento. Nei giorni scorsi si è concluso il progetto “Vacanze e Sport al Fossombroni” che ha coinvolto gli studenti delle classi prime e terze a indirizzo sportivo.

Per le classi prime il progetto ha previsto le discipline di windsurf, canoa, sup, beach tennis, bocce, atletica, nuoto, pattinaggio, padel e baseball. Per le classi terze l’attenzione è stata rivolta a windsurf, sup, orientering, mountain bike.

Conoscere gli sport e contemporaneamente il territorio, con le sue realtà sportive, sono stati i punti essenziali del progetto. I docenti di scienze motorie Amedeo Gabbrielli, Gabriella Corzani, Stefano Rosini, Alessia Gioè, Mariana Laukova, Silvia Madioni, hanno coordinato e seguito gli studenti durante lo svolgimento delle varie attività sportive.

A loro si sono aggiunti gli esperti dei vari sport che sono intervenuti alle lezioni pratiche. Per le lezioni negli sport acquatici, sono intervenuti Maurizio Zaccherotti, Filippo Maretti, Alessio Schiano. Per il baseball Lino Luciani, per l’orientering Francesco Santucci, per il ciclismo Mirko Pierattoni, per il padel Cristian Pulz, per le bocce Domenico Aurelio. Gran parte dell’attività si è svolta negli impianti sportivi di Grosseto, con escursioni a Marina di Alberese, Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto e Talamone.