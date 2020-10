Ztl, attenzione ai permessi in scadenza: «Controllate e rinnovateli»

GROSSETO – Il 31 ottobre è prevista una delle scadenze periodiche dei permessi di accesso alla Ztl del centro storico di Grosseto che riguarda domiciliati (RD) e possessori di garage e posti auto (G).

L’Amministrazione comunale chiede quindi ai cittadini di controllare il proprio permesso ed eventualmente di contattare l’ufficio permessi in via Zanardelli per il rinnovo.

È possibile contattare telefonicamente l’ufficio al numero 0564/4888520 per prendere appuntamento secondo i seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9 alle 12.30, martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 14 alle 18.30.