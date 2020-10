Trovato con la cocaina nascosta in auto. Nei guai un grossetano

TERNI – Aveva nascosto sotto il sedile due involucri con 180 grammi di cocaina. Per questo un 50enne originario di Grosseto è stato arrestato dalla Polizia di terni.

Ieri sera l’uomo è stato fermato a bordo della propria auto. L’uomo, che ha a proprio carico, tra l’altro, precedenti per riciclaggio, è parso subito a disagio e estremamente nervoso, oltre a non saper spiegare perché si trovasse a terni.

Gli agenti della sezione antidroga della Squadra mobile hanno perquisito l’auto e da sotto il sedile lato guida è spuntato un vistoso involucro contenente due confezioni di sostanza bianca, risultata essere cocaina, per oltre 180 grammi. ’uomo è stato arrestato e portato in carcere, in attesa della direttissima prevista per oggi pomeriggio.