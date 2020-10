Successo per l’edizione 2020 di Mare per tutti: 87 adesioni tra Marina e Principina

GROSSETO – Grande successo per la 22esima edizione di “Mare per tutti”. Dal 28 giugno al 13 settembre l’iniziativa ha consentito alle persone diversamente abili, residenti e non, di usufruire per una settimana al mese di una postazione gratuita in numerosi stabilimenti di Principina a Mare e Marina di Grosseto.

“Le adesioni sono state 87 – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – nel 2019 erano state 111, ma va sottolineato che l’edizione di quest’anno è partita con un mese di ritardo a causa del Covid-19 e che gli stabilimenti hanno dovuto affrontare varie problematicità legate al rispetto delle distanze e delle igienizzazioni. Ritengo, dunque, che il bilancio sia positivo e che ancora una volta siamo riusciti a veicolare un messaggio concreto di inclusività per tutte quelle persone con disabilità che con forza e coraggio affrontano la vita di tutti i giorni. La sinergia tra cultura, sociale e turismo ha reso Grosseto capitale del mare integrato gratuito per persone disabili”.

La postazione, composta da un ombrellone e due lettini (o sdraio), è stata offerta ai possessori di un’invalidità totale riconosciuta o di una grave forma di disabilità certificata. Quest’anno sono arrivati in maggioranza vacanzieri da fuori provincia, venuti a conoscenza del progetto tramite internet e proprio in rete hanno lasciato ringraziamenti per la cortesia e l’accoglienza negli stabilimenti partecipanti.

“Anche quest’anno – dichiarano il vicesindaco e assessore al Turismo Luca Agresti e l’assessore alle Politiche sociali Mirella Milli – ringraziamo la responsabile dello sportello Infohandicap dell’Urp del Comune, Lorella Ronconi, per l’impegno con il quale porta avanti progetti di così alto valore sociale, i gestori degli stabilimenti, la società cooperativa il Melograno e l’associazione Balneari Grosseto. “Mare per tutti” riesce a garantire un’occasione di svago e di relax in tutta sicurezza e tranquillità”.

Di seguito l’elenco degli stabilimenti che hanno aderito al progetto in questa stagione: le Nazioni, Grifomare beach, Bertini, Tropical, Kursaal, Gabry, la Rotonda, Nettuno, Gondoletta, Moderno, Paperino, Oscar, il Faro, Sirena, il Lido, Rosmarina, Moreno beach, Moby Dick, Miramare, Cral Poste, Gabbiano Azzurro, Pineta, Stella, Ricci di Mare, Vacanze.