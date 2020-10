Io non rischio: la campagna per le buone pratiche di protezione civile è sul web. Tutti gli appuntamenti

GROSSETO – Domenica 11 ottobre torna Io non rischio, la campagna nazionale promossa dal Dipartimento nazionale di Protezione civile, il volontariato di protezione civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sui rischi terremoto/maremoto ed alluvione.

La campagna “Io non rischio” www.iononrischio.it, giunta alla sua decima edizione, si svolgerà con una importante novità, a causa dell’emergenza Covid-19 e delle necessarie precauzioni sanitarie, le Piazze Io non rischio quest’anno diventano Piazze digitali.

I volontari di protezione civile incontreranno i cittadini in luoghi ricreati sul mondo del web, attraverso pagine Facebook, sui canali Instagram e Youtube, con materiali informativi e comunicativi riproponendo le stesse modalità che hanno portato in questi anni a confrontarsi nelle piazze dei nostri paesi e delle nostre città e conoscere in modo più approfondito i rischi ed i comportamenti più corretti di autoprotezione da mettere in pratica.

Questa bellissima esperienza di dialogo non si interrompe.

Pertanto, domenica 11 ottobre, i volontari di protezione civile di di Arcidosso, Albinia e Grosseto invitano i cittadini a partecipare agli appuntamenti nella piazza digitale @IONONRISCHIOGROSSETO, con un programma ricco di iniziative.

Il programma:

ORE EVENTI 09.00 Saluti e lancio Campagna: Provincia di Grosseto 10.00 Saluti e lancio Campagna: Regione Toscana 10.30 Tenda Alluvione 11.00 Pillole di Prevenzione su Alluvione 11.30 Intervista al Sindaco, Assessore e Responsabile PC Comune Grosseto 12.00 Rischio Alluvione – Diretta Sala Operativa Regione Toscana 12.30 Video Alluvioni Storiche in provincia di Grosseto 13.30 Testimonianze Alluvione 14.00 Rischio Terremoto – Regione Toscana 14.30 Totem Terremoto 15.00 Intervista al Sindaco di Arcidosso 16.00 100° Anniversario Terremoto Garfagnana/Lunigiana – Diretta Piazze 17.00 Pillole di Prevenzione su Terremoto/Maremoto 17.30 Video di Interventi dei Volontari 18.00 Saluti e chiusura Campagna

“L’iniziativa Io non rischio è davvero importante per il nostro territorio. L’Italia infatti è un paese particolarmente esposto ai rischi sia naturali che legati all’attività dell’uomo e anche la nostra bellissima Maremma purtroppo non ne è esente – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Sicurezza, Fausto Turbanti -. Durante la giornata di sensibilizzazione si parlerà con semplicità e chiarezza dei rischi legati al territorio, dei sistemi utilizzati da Comune e Provincia per avvisare la cittadinanza di eventuali pericoli, del piano di Protezione Civile, ma non solo, ampio spazio sarà anche dedicato alle testimonianze e alle pillole di sicurezza dei volontari della Protezione Civile. Vogliamo invitare tutti i cittadini a prestare attenzione a quello che i volontari hanno da dirci e fare tesoro delle preziose informazioni che verranno mostrate durante la campagna.”

“Io non rischio” – campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico – è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Anpas-Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze e ReLUIS-Consorzio interuniversitario dei laboratori di Ingegneria sismica.

Sul sito ufficiale della campagna, www.iononrischio.it, è possibile consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto, un maremoto o un’alluvione.