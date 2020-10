Impianti di climatizzazione: con Cna è possibile verificare la taratura degli strumenti

GROSSETO – Taratura degli strumenti per operare su impianti F-gas, che contengono gas fluorurati ad effetto serra. Cna Servizi lancia implementa il servizio per gli impiantisti che hanno bisogno di verificare i propri strumenti per poter mantenere la certificazione aziendale, prevista dalla legge (il regolamento europeo n. 517/2014): si tratta della procedura di taratura per comparazione che permette di rilasciare i rapporti di controllo e calibrazione.

Da qualche settimana, infatti, l’associazione degli artigiani grossetana ha attivato il servizio di assistenza interno, per rispondere al meglio alle esigenze delle imprese e ha organizzato una serie di giornate dedicate alla taratura nelle diversi sedi presenti in provincia di Grosseto: si parte venerdì 9 ottobre, nella sede Cna di Follonica, strada provinciale 152 via Aurelia vecchia 1325, si prosegue venerdì 16 ottobre, nella sede Cna di Orbetello, in via Don Minzoni 10, per passare il 23 ottobre alla sede di Grosseto, in via Birmania 96.

“Abbiamo deciso di potenziare questo servizio per rispondere al meglio ai bisogni degli impiantisti, avvalendoci di personale interno. Per questo, organizzare della giornate dedicate alla taratura degli strumenti F-Gas per facilitare le imprese nel mantenimento della certificazione obbligatoria – dice il direttore di Cna Grosseto Anna Rita Bramerini -. Le aziende interessate possono contattare Cna Servizi e ‘prenotare’ il controllo sui propri strumenti. E per chi non potesse partecipare alle tre giornate per ora individuate è possibile anche fissare degli incontri appositi nelle nostre sedi in tutta la provincia o direttamente in azienda”.

Le attrezzature che possono essere tarate con il servizio offerto da Cna sono: termometro, gruppo manometrico, bilancia, sistema di rilevamento delle perdite, multimetro e pinza amperometrica.

“La certificazione F-Gas e quindi i controlli periodici sugli strumenti – spiega Elena Dolci di Cna Servizi – sono fondamentali per poter operare sugli impianti di climatizzazione, ad esempio, quindi rispettare le scadenze e verificare i propri macchinari è necessario per agire nel rispetto della legge. Cna Servizi, inoltre, può offrire assistenza tecnica alle imprese che vogliono conseguire la certificazione F-gas anche attraverso l’organizzazione dei corsi di qualifica che periodicamente organizziamo”.

Per informazioni è possibile contattare quindi Cna Servizi allo 0564 4711 o all’indirizzo email: e.dolci@cna-gr.it