Grosseto perfetto: 2-0 a Lucca nel nome di Boccardi

GROSSETO – Un Grosseto tatticamente perfetto, con una grandissima intensità, stende la Lucchese grazie a una doppietta di Boccardi. Sei punti in tre gare e morale alle stelle per la squadra maremmana. Prima in Lega pro per mister Magrini che torna in panchina dopo aver saltato le prime due per squalifica. Grosseto in campo con Antonino tra i pali, difesa a quattro con Ciolli-Gorelli centrali, Polidori a destra e Raimo a sinistra. Vrdoljak davanti alla difesa con Sersanti e Sicurella mezz’ali e Pedrini dietro a Boccardi e Moscati. Primi venti minuti di studio, senza grandi emozioni, poi al 22’ Raimo comincia un’azione sulla fascia, serve Boccardi che scambia con Sicurella, si accentra e scocca un siluro che batte Coletta per l’1-0.

La Lucchese prova a reagire ma sono sempre gli ospiti a sfiorare il colpo del ko con l’assist di Gorelli per Pedrini, che aggancia ma non riesce a concludere in porta. Nel secondo tempo passano solo due minuti e Boccardi entra in area, rientra sul sinistro saltando un avversario e inchioda il portiere sul secondo palo per il 2-0. Al 43’ il Grifone, mai domo, sfiora la terza rete con Galligani che salta l’avversario e scarica in rete trovando la respinta di Coletta (foto Us Grosseto Noemy Lettieri).

Lucchese-Grosseto 0-2

GROSSETO: Antonino, Polidori, Gorelli, Ciolli, Raimo, Vrdoljak, Sicurella (31’ st Fratini), Sersanti (9’ st Kraja), Pedrini (13’ st Kalaj), Boccardi, Moscati (31’ st Galligani). A disposizione: Barosi, Fomov, Cretella, Pierangioli, Campeol, Russo, Bertoli. All. Magrini.

LUCCHESE: Coletta, Panariello, Lo Curto, Cruciani (1’ st Meucci), Nannelli (33’ st Panati), Kosovan, Bianchi (21’ st Moreo), Lionetti (9’ st Bitep), Bartolomei, Benassi, Scalzi (1’ st Convitto). A disposizione: Biggeri, Cellamare, Signori, Solcia, Fazzi, Adamoli, De Vito. All. Monaco.

ARBITRO: Stefano Nicolini di Brescia (Andrea Bianchini e Antonio D’Angelo di Perugia).

RETI: 22’ e 2’ st Boccardi.

RECUPERO: 1’ pt; 5’ st.