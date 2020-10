Grosseto celebra la Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro

GROSSETO – Sotto l’Alto patronato del presidente della Repubblica e con il Patrocinio della Rai, che ha inteso garantire il pieno sostegno delle testate giornalistiche, il prossimo 11 ottobre si celebra la Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, sebbene quest’anno le misure anti Covid ci costringano a contenere fortemente le manifestazioni che da sempre organizziamo su tutto il territorio.

Per quest’anno l’Anmil di Grosseto ha previsto la celebrazione della manifestazione l’11 ottobre con il seguente programma:

alle ore 10 si terrà una commemorazione al monumento ai Caduti in piazza Nazioni unite alla presenza delle autorità locali. Il sacerdotedDon Marian Gjini, parroco della chiesa Beata Madre Teresa di Calcutta, farà una breve omelia e interverrà come di consueto il trombettista Romano Alpini, mentre Roberto Benetello leggerà le poesie dedicate alle vittime degli incidenti sul lavoro.

Sarà deposta una corona d’alloro alla presenza del Consiglio territoriale e dei fiduciari di Follonica, Umberto Finotti e Corrado Tedeschi.

Saranno presenti: Rossella Poggetti, responsabile sede Inail di Grosseto; l’assessore Mirella Milli in rappresentanza del Comune di Grosseto; il comandante Eros Zaniboni in rappresentanza dell’aeronautica militare Quarto Stormo; una rappresentanza dell’esercito, dei carabinieri e della polizia municipale; Sereni Sioli, presidente territoriale Uici; un rappresentante per la Fand territoriale di Grosseto; Maria Platter, coordinatore Comitato di partecipazione Asl; il segretario provinciale Sunia; il medico legale Tufo; l’avvocato Mara Mellini, legale Anmil Grosseto.

Il tutto verrà organizzato nel pieno rispetto delle norme anticovid e nel rispetto della prevenzione e sicurezza per la salute.

“Per questa 70esima Giornata vogliamo rimarcare che la salute e la sicurezza sul lavoro sono una priorità per il futuro del nostro Paese e per le nuove generazioni – dichiara il presidente Anmil di Grosseto Irio Benocci– in un momento storico in cui l’incertezza e la preoccupazione per il futuro sono diventate una costante soprattutto a fronte dell’epidemia legata al Coronavirus che ha rafforzato la crisi economica già in essere e che ha avuto riflessi negativi a livello sociale e, di conseguenza, sull’andamento del fenomeno infortunistico”.

“La Giornata per le vittime del lavoro – sottolinea il presidente dell’Anmil – rappresenta un’importante occasione per riflettere e programmare le azioni più efficaci da intraprendere per contrastare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Noi come Anmil siamo pronti a fare la nostra parte e dare il massimo supporto per promuovere la cultura della prevenzione, ma questa lotta agli incidenti si vince solo operando tutti con un medesimo obiettivo: il rispetto della salute e della vita dei lavoratori”.

Per informazioni sulla manifestazione nazionale e su quelle locali www.anmil.it – Numero verde Anmil gratuito 800.180943.

Sezione Anmil di Grosseto – Cell. 3290582244 – Tel. 056423408 mail grosseto@anmil.it