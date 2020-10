Differenziata: al via la consegna a domicilio dei mastelli per la carta e il cartone

MONTEROTONDO MARITTIMO – A partire da martedì 6 ottobre, tutti i giorni feriali dalle 9 alle 12, il Comune di Monterotondo Marittimo ha previsto la consegna a domicilio dei mastelli per la raccolta di carta e cartone, a partire da via Garibaldi e dal centro storico.

Si pregano i cittadini, per quanto loro possibile, di farsi trovare nelle abitazioni in quei giorni e in quella fascia oraria. Per i cittadini ai quali non sarà possibile consegnare il mastello, sarà prevista una ulteriore forma di consegna.

“Con la consegna a domicilio dei mastelli puntiamo a migliorare ulteriormente il servizio di raccolta differenziata porta a porta a Monterotondo Marittimo – afferma Emi Macrini, assessore comunale all’Ambiente – lo scorso anno il Comune ha vinto il ‘Premio Ambiente in Comune’, per le buone pratiche adottate in campo ambientale e per gli importanti risultati che stiamo raggiungendo con il porta a porta, che ha fatto salire la percentuale di differenziata al 70%. Ecco allora che a suo tempo abbiamo deciso di destinare le risorse provenienti da questo prestigioso riconoscimento per l’acquisto dei mastelli per la carta e il cartone da consegnare alle famiglie. Ci sembra così di aver fatto la scelta giusta per proseguire nel nostro impegno a tutela dei cittadini e del territorio in cui viviamo.”