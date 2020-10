Coronavirus: ragazza positiva, chiusa la palestra

GAVORRANO – Un caso di positività di un’iscritta ha fatto scattare le misure di prevenzione e la temporanea chiusura della palestra Nippon Bu-Do. Sono stati sospesi i corsi, nelle giornate di ieri e oggi, ed è stato emesso l’obbligo di quarantena ad altre due ragazze che erano entrate in contatto con la ragazza risultata positiva.

Alla Nippon Bu-Do si svolgono corsi di danza e di judo. Il tecnico responsabile del judo tra l’altro è il sindaco Andrea Biondi che ha redatto personalmente il protocollo sanitario in vigore, che prevede la sanificazione dei locali dopo ogni corso, l’uscita e l’entrata scaglionata degli atleti, l’uso della mascherina, così come la sanificazione delle mani e piedi all’ingresso.

Ieri pomeriggio i genitori e le iscritte a danza sono stati informati che i corsi sarebbero stati sospesi per precauzione a seguito di un sopraggiunto caso di positività da Covid-19, relativo al corso Dance Hall e la successiva decisione da parte dell’Ausl della messa in quarantena di altre due iscritte ai corsi, di cui una dello stesso e l’altra del corso danza creativa. L’esito del primo tampone eseguito a loro due è risultato negativo.

Gli uffici dell’Ausl, oltre ad aver effettuato un sopralluogo della palestra, hanno richiesto la sanificazione di tutti i locali, che è in corso in queste ore, con l’obiettivo di poter ripartire nella giornata di domani.

«Noi puliamo in maniera egregia durante ogni cambio di gruppo – spiega Andrea Biondi – e siamo molto rigidi con l’osservazione delle regole. Quando ieri si è verificato un caso di positività di un’iscritta il direttivo ha deciso di sospendere in maniera precauzionale i corsi di danza. Oggi pomeriggio, invece, verrà fatta una nuova sanificazione di tutti i locali e quindi oggi non si possono svolgere i corsi di judo. Da domani la palestra intende riprendere normalmente tutte le attività».