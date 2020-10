Campionato Over 35, Pizzeria La Macrilela e Finanza e Friends finaliste del torneo

GROSSETO – Sarà Ristorante Pizzeria La Macrilela-Finanzia e Friends la finale del campionato di calcio a 7 Over 35 Csen. Le due sfide di andata e ritorno hanno parlato. Passo falso dei Veterani Sportivi nella semifinale di andata del campionato di calcio a 7 Over 35 Csen. La formazione di Petri, giunta all’appuntamento con qualche defezione, ha fatto scendere in campo un calciatore non tesserato per la squadra, perdendo 0-3 a tavolino. E dire che la sfida era terminata 2-2 con la doppietta di Latina ed i gol di Nardi e Tinturini. Il Ristorante Pizzeria La Macrilela però, effettuando il ricorso, ha avuto ragione ottenendo la vittoria per 0-3 nella sfida di andata della semifinale. Al ritorno La Macrilela ha vinto 2-1 meritandosi il passaggio in finale. Nell’altro turno, Finanzia e Friends ha vinto 5-0 la sfida di andata, ipotecando la finale, con la Panetteria Maremma che al ritorno non si è presentata perdendo così 3-0.

Semifinale di andata

Veterani Sportivi-Rist. Pizz. La Macrilela 2-2 (ma 0-3 a tavolino)

VETERANI SPORTIVI: Barbero, Ottobrino, Nardi, Patterlini, Tinturini, Spampani, Sonnini, Savelli.

LA MACRILELA: Canu, Casolaro, Basilicata, Cozzolino, Latina, Mauro, Riso, Rotondo, Palmieri, Manco.

Reti: Nardi, Tinturini; 2 Latina.

Semifinale di ritorno

La Macrilela-Veterani sportivi 2-1

LA MACRILELA: Canu, Basilicata, Di Lorenzo, Latina, Lopez, Riso, Tammaro, Manzo, Manco.

VETERANI SPORTIVI: Chiofalo, Nardi, Angeli, Spampani, Penco, Sonnini, Morini, Ottobrino.

Reti: Lopez, Tammaro; Ottobrino.

Semifinale di andata

Finanzia e Friends-Panetteria Maremma 5-0

FINANZIA E FRIENDS: Marzocchi, Calabrese, Rossi, Consonni, Orusei, Rosi, Niccolini, Ferrante, Albertini.

PANETTERIA MAREMMA: Piazzi, Cinelli, Cipriani, Siveri, Ciavattini, Gigli, Ferrara, Seggiani, Cianti, Paffetti.

Reti: 2 Rossi, 2 Consonni, Orusei;

Semifinale di ritorno

Panetteria Maremma-Finanzia e Friends 0-3 a tavolino.