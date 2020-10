Artigianato, Lamioni confermato presidente Artex

GROSSETO – Riconfermato il Consiglio di amministrazione di Artex- Centro per l’Artigianato artistico e tradizionale della Toscana. L’assemblea dei soci ha così rinnovato la fiducia al presidente Giovanni Lamioni, alla vicepresidente Sara Biagiotti e ai consiglieri Andrea Giannecchini e Fabrizio Fantappiè.

“Ringraziamo i soci per l’apprezzamento ricevuto sui risultati fin qui ottenuti — è il commento del Cda Artex – Le sfide che si aprono davanti a noi sono difficili, ma non impossibili da vincere”.

“La crisi economica senza precedenti e il blocco del turismo hanno messo in ginocchio molte attività artigianali e a rischio il patrimonio di tradizioni e professionalità che appartiene a tutti noi. E’ nostro compito, in questo nuovo mandato, proseguire con attività di promozione e valorizzazione ancora più incisive e capillari sul territorio, puntando su innovazione e garantendo sostegno e supporto alle aziende. Particolare attenzione dobbiamo poi prestare alle attività più giovani e quindi più fragili, per preservarle e garantire il vitale ricambio generazionale. Insieme, attraverso la collaborazione dei soci e delle istituzioni, potremo superare questo momento e rilanciare un settore chiave della nostra economia”