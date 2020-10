Anche la semifinale del Torneo delle Cinture all’evento Ater: in gara Gasparri della Conti Cavini

GROSSETO – Cresce l’attesa a Civitavecchia per l’importante evento pugilistico promosso dall’Ater del comprensorio di Civitavecchia, denominato “Pugni Popolari”, che si terrà nella grande aerea di sosta antistante via Sardegna nel quartiere di Campo dell’Oro. L’organizzazione è affidata alla promoter internazionale Rosanna Conti Cavini-Pugilistica Grossetana Umberto Cavini in coorganizzazione con l’ASD Trixman.

L’iniziativa si pone all’interno di una più vasta opera di sensibilizzazione sociale e di riappropriazione degli spazi comuni. In tale occasione la cittadinanza potrà conoscere da vicino la disciplina e il sacrificio che sono alla base dello sport popolare per eccellenza ovvero la noble arte del pugilato. Vi saranno lezioni dimostrative principalmente dirette ai ragazzi, seguiranno quattro incontri dilettantistici Aob della Regione Lazio, salirà sul ring anche l’idolo locale, l’imbattuto Emiliano Marsili, già campione italiano, europeo e mondiale, che affronterà sulla distanza delle sei riprese il romano Emiliano Salvini, anche lui già campione italiano.

Doveva combattere anche il pugile locale Angelo Rizzo, ma dato che a metà novembre è stato designato come coosfidante il pugile Ivan D’Adamo per il titolo italiano dei pesi massimi, la Federazione non ha concesso il permesso. Il clou del pomeriggio sportivo di Civitavecchia sarà la semifinale del Torneo delle Cinture Fip professionisti, tra il pugile di Tarquinia Christian Gasparri (team Rosanna Conti Cavini), opposto a Sabato Sirica (team Ceglia).

Il tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione anticontagio/COVID-19.

La rassegna pugilistica, denominata “Pugni Popolari”, patrocinata dalla Regione Lazio e dal comune di Civitavecchia, avrà inizio alle 14 e sarà trasmessa in diretta streaming da Boxe Live canale You-Tube con la telecronaca del giornalista Valerio Sebastiani.

Il sabato pomeriggio, nei locali dell’Hotel Traiano di Civitavecchia, si terranno le operazioni di peso e la conferenza stampa di presentazione dell’evento alla presenza dei dirigenti dell’Ater e dell’Asd Trixman, oltre alla partecipazione della promoter Rosanna Conti Cavini e di Fabrizio Corsini presidente della Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini”.

Nel frattempo, tutta l’organizzazione Rosanna Conti Cavini, appena terminato l’evento a Civitavecchia, partirà per Frascati dove in una manifestazione locale sarà impegnato per la semifinale del Trofeo delle Cinture Fip dei pesi super leggeri, un loro tesserato al debutto con il team Conti Cavini, Donato Cosenza che affronterà Iacopo Faccino.