Agli arresti domiciliari: esce per andare a lavorare e invece va a rubare

FOLLONICA – Era agli arresti domiciliari, ma aveva un permesso per uscire e andare a lavorare. E invece ne ha approfittato per andare a rubare.

Un follonichese è stato pizzicato dai carabinieri dopo aver rubato in un bar. L’uomo, con alle spalle diversi precedenti e attualmente agli arresti domiciliari, aveva un permesso per uscire di casa e andare a lavorare.

L’uomo ha però utilizzato male il suo momento di libertà: si è introdotto si è introdotto in un bar del centro sottraendo dalla cassa 200 euro. Dopo alcune rapide indagini i Carabinieri sono arrivati alla sua identificazione. In casa hanno trovato il denaro rubato e una dose di cocaina, per cui il soggetto è stato anche segnalato alla Prefettura di Grosseto.