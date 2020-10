Verso Circolo Pattinatori-Follonica, ecco come prenotare i biglietti per il derby maremmano

GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Grosseto 1951 comunica che, a seguito delle norme per il contenimento del contagio Covid-19, è costretto a mettere a disposizione dei tifosi del Follonica Hockey solo 25 posti per la gara del campionato di serie A1 in programma sabato sera alle 20,45 nella pista del centro sportivo di via Mercurio a Grosseto. La gestione dei biglietti per il settore ospiti sarà a cura del Follonica Hockey (foto Casaburi).

Per quello che riguarda il settore locali, sarà possibile prenotare il biglietto, fino a esaurimento posti, scrivendo all’email asdcpgrosseto1951@gmail.com o telefonando al 338.5490777. Si ricorda che sarà obbligatorio indossare la mascherina all’interno dell’impianto.