ULTIM’ORA – Ritrovata Elena: la ragazza di 17 anni scomparsa da settimane

GROSSETO – Elena Miruna Nemteanu è stata ritrovata. La ragazza di 17 anni, scomparsa nel mese di agosto dalla sua abitazione di Grosseto, è stata rintracciata e ritrovata ieri sera in città.

Per il momento non si conoscono altri particolari. La ragazza starebbe bene e sarebbe in buone condizioni di salute. È stata comunque trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia per accertamenti.

Le indagini che hanno consentito il suo ritrovamento sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Grosseto e sono state condotte dagli uomini della questura.