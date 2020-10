Lembo conquista Avellino e lancia la sfida a Boscarini

AVELLINO – Grande tempo con vittoria conseguito da Vincenzo Lembo nel 5000 metri in pista disputato domenica scorsa ad Avellino.

Il maresciallo del 4° Stormo di Grosseto in forza alla squadra grossetana del Marathon Bike, sfodera una prova maiuscola fermando il crono dopo 15’21, migliorando così il proprio personale sulla distanza che era di 15’36”. Battuti nell’ordine Marco Vetrano (15’22”) e Michele Caggiano(15’29”).

Con questo eccellente risultato conseguito, Lembo, da poco allenato da Gianni Natale, si candida ad essere in un futuro prossimo, un avversario temibile per Jacopo Boscarini, autentico dominatore degli ultimi anni in maremma. L’atleta del Costa D’Argento vanta un personale sui 5000 metri di 15’22”. Non ci sarà da aspettare molto per vedere chi è più in forma tra i due, visto che si sfideranno nel “Un 5000 per Mario” manifestazione che si disputerà domenica prossima alle ore 9.30 al velodromo Montanelli di Grosseto. Gli organizzatori, in ricordo dell’amico Mario Cerciello recentemente scomparso, hanno messo in piedi una manifestazione unica in Italia.

Infatti verranno predisposte due corsie ai lati della carreggiata della pista, perfettamente identiche della distanza di 5000 metri, chiamate una “ pista rossa” e una “ pista gialla”. La particolarità dell’evento sta nel fatto che gli atleti partiranno alcuni in senso orario, e alcuni in senso antiorario. L’arrivo posto perfettamente a metà del rettilineo finale nei pressi delle gradinate, renderà ancora più incertissimo l’esito finale, visto che l’eventuale sprint tra i partecipanti, sarà uno di fronte all’altro.