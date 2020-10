La minoranza scrive al prefetto: «Il sindaco non risponde alle nostre interrogazioni»

MAGLIANO IN TOSCANA – “Con la presente siamo a segnalare la mancata risposta alle interrogazioni che presentiamo come gruppo di minoranza in seno al Comune di Magliano in Toscana”.

Inizia così la lettera che il gruppo di minoranza Uniti del Comune di Magliano in Toscana ha scritto al prefetto.

“Il sindaco Diego Cinelli – prosegue la lettera – non dà riscontro alle nostre istanze, nonostante siano ampiamente superati i termini assegnati dalla legge.

Questa grave violazione lede i diritti di numerosi cittadini che ci segnalano argomenti sui quali non riescono ad ottenere risposte dall’amministrazione comunale.

Pertanto siamo a chiedere un suo autorevole intervento diretto dal momento che l’averle inviato le interrogazioni per conoscenza non ha convinto il sindaco a rispondere”.

“Non ci fermeremo – concludono dalla minoranza – e se necessario coinvolgeremo altre autorità”.