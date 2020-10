Invictasauro unica scuola calcio Elite della provincia, nuovo protocollo di lavoro della Federazione

GROSSETO – Una visita speciale per i tecnici dell’Invictasauro. In occasione della riunione tecnica mensile degli allenatori della scuola calcio Élite della società grossetana, il responsabile dell’area territoriale della Figc Christian Murgia ha fatto visita ai mister della società del presidente Paolo Brogelli per illustrare l’importante lavoro che l’Invictasauro dovrà svolgere in ambito locale e provinciale in quanto unica società ad avere il titolo di Élite al fine di far conoscere il nuovo protocollo di lavoro della Figc Casa Italia.

Murgia ha informato il responsabile tecnico dell’Invictasauro Maurizio Bruni che lunedì prossimo il centro territoriale della Figc sarà presente presso il centro sportivo di via Lago di Varano, per svolgere l’attività con i piccoli amici e con gli esordienti.