Incidenti stradali, adesso anche Sei Toscana interviene per la messa in sicurezza

GROSSETO – Nuovo servizio di Sei Toscana per i 104 Comuni dell’Ato Toscana Sud. Da oggi, le amministrazioni comunali potranno affidare al gestore le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale a seguito di incidenti.

Il nuovo servizio accessorio, inserito nel “contratto di affidamento” fra Sei Toscana ed Ato, assicurerà tutte le attività di messa in sicurezza della strada (del reticolo viario di proprietà comunale), il ripristino e la bonifica post incidente o da sversamento di idrocarburi, il corretto recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dall’incidente e lasciati sul sedime stradale e la riapertura in sicurezza dell’area coinvolta dal sinistro.

Il servizio sarà interamente a costo zero per i Comuni che potranno così usufruire di questa importante attività, h24 per 365 giorni all’anno, senza alcun aggravio di costi.

“Si tratta di un ulteriore servizio che Sei Toscana mette a disposizione delle Amministrazioni e, quindi, di tutti i cittadini – commenta l’Ad Marco Mairaghi –. Abbiamo già riscosso un forte interessamento da parte di molti Enti e contiamo di attivare il servizio entro poco su gran parte del territorio servito. Sei Toscana sarà in grado di intervenire in modo tempestivo, addirittura entro 30 minuti dalla richiesta, garantendo il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale in modo rapido ed efficace”.