Due scooter elettrici per la polizia municipale. Il sindaco: «Continuiamo a potenziare il corpo»

CAPALBIO – Due moderni scooter elettrici sono arrivati in dotazione al corpo di Polizia municipale di Capalbio. Si tratta di due mezzi ecologici che, nel completo rispetto l’ambiente, garantiscono però ottime prestazioni, e saranno quindi molto utili ai sei agenti preposti al controllo del territorio.

“Abbiamo acquistato questi mezzi grazie a un finanziamento del Viminale per il progetto ‘Spiagge sicure’ – spiega il sindaco Settimio Bianciardi –. Tra le varie attività finanziate e previste dal progetto, oltre alla possibilità di assumere due agenti aggiuntivi in più mesi estivi per migliorare la presenza della polizia locale sul territorio, c’era anche l’acquisto di nuovi mezzi. E, in linea con le scelte di attenzione verso l’ambiente e la sostenibilità che caratterizzano la nostra amministrazione, abbiamo deciso di impiegare parte delle risorse proprio per comprare degli scooter elettrici, che possono essere facilmente ricaricati sia nelle nuove postazioni di ricarica poste a Capalbio scalo e Borgo Carige e in quelle che prossimamente saranno installate su tutto il territorio o direttamente al Comando, grazie alla batteria facilmente trasportabile. L’emergenza Covid purtroppo ha ritardato l’arrivo dei mezzi, che sono interamente prodotti in Europa, ma la ditta aggiudicatrice della gara, la Burano Motori, ha provveduto alla consegna dei due scooter. Continuano così le azioni che abbiamo avviato con Capalbio 2020- 2024 che mirano a promuovere uno sviluppo del territorio sempre nel rispetto della sostenibilità ambientale. La presenza dei due nuovi mezzi garantirà anche un risparmio alle casse dell’ente”.

I due scooter elettrici Silence S01, di ultima generazione, sono stati attrezzati lampeggianti e sirene e sono targati “polizia locale”, proprio come prevede la norma. Si tratta di due mezzi di cilindrata 125, che possono garantire un’autonomia di 127 chilometri e che possono essere collegati ad una app specifica che controlla la posizione del veicolo e permette di effettuare statistiche anche sulla riduzione di CO2 che, utilizzando il mezzo elettrico, di fatto si smette di produrre.

“I nuovi mezzi rientrano – conclude il sindaco Bianciardi – nel progetto complessivo di potenziamento del corpo di Polizia municipale che abbiamo avviato dall’inizio della nostra amministrazione. Nei primi mesi del nostro mandato, infatti, abbiamo assegnato un amministrativo dedicato al reparto e con l’espletamento del corso di luglio, infatti, abbiamo aggiunto un agente ai 4 in servizio. Fino a fine anno, inoltre, sarà presente un sesto agente oltre ai tre ausiliari del traffico che affiancano il personale. Il ruolo della Polizia municipale, infatti, è fondamentale per il controllo del territorio e per le azioni legate all’emergenza sanitaria in corso: il nostro personale, infatti, oltre a svolgere i compiti previsti, durante l’estate ha effettuato controlli contro l’abusivismo, previsti proprio dal progetto ‘Spiagge sicure’ e portato avanti azioni di controllo, prevenzione e sensibilizzazione per evitare i contagi da Covid. Durante l’estate, in particolare, in molti luoghi frequentati dai turisti hanno promosso il rispetto delle distanze e distribuito gratuitamente mascherine a quanti ne erano sprovvisti. Vogliamo continuare a lavorare in questo senso e per farlo è necessario avere una dotazione di personale equilibrata alle esigenze del territorio e dotata dei migliori equipaggiamenti”.