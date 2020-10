Calciomercato, altri tre colpi in attacco per il Grosseto

GROSSETO – Il mercato biancorosso si chiude con l’arrivo di tre attaccanti, rispettivamente dal Lugano, dalla Sampdoria e dal Feralpisalò. In uscita, invece, Simone Nannola (classe 2001) saluta e va in prestito al Bitonto.

Ecco chi sono i nuovi arrivati. Il primo è Carlo Manicone, punta punta centrale classe 1998, che lo scorso campionato ha giocato nel girone C di Lega pro con la maglia del Bisceglie, per poi spostarsi nella seconda parte del campionato nel girone A con la Pianese. Arriva invece dalla Sampdoria il giovane Federico Scaffidi, attaccante classe 2001, cresciuto nel settore giovanile della Lazio e passato lo scorso anno alla Primavera della Samp. In campo può ricoprire il ruolo di prima punta, attaccante esterno sinistro o trequartista. Infine, Marco Bertoli (nella foto), punta classe 1999, cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta e lo scorso anno in serie C con la maglia del Feralpisalò.