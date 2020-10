“Ambiente in Comune”, ultimi cinque giorni per partecipare al premio di Sei Toscana

GROSSETO – Ultimi giorni di tempo per partecipare alla seconda edizione di “Ambiente in Comune”, il premio promosso da Sei Toscana per le Amministrazioni comunali che si sono particolarmente distinte (o che lo faranno nel prossimo futuro) per progetti e iniziative di significativa rilevanza nell’ambito dello sviluppo sostenibile.

In questi giorni sono già state presentate diverse candidature da parte delle Amministrazioni comunali dell’Ato Toscana Sud che hanno inviato i propri progetti compilando l’apposito questionario disponibile sul sito internet www.ambienteincomune.it, mostrando così una grande attenzione e sensibilità ai temi legati alla sostenibilità ambientale.

I Comuni avranno tempo sino alla mezzanotte di sabato 10 ottobre per partecipare.

Tra i progetti che saranno presentati, a insindacabile giudizio di una giuria di esperti presieduta dal rettore dell’Università degli studi di Siena Francesco Frati, saranno scelti 3 vincitori (per i comuni fino a 5.000 abitanti, tra 5.000 e 15.000 e oltre i 15.000 abitanti) cui saranno destinati premi in servizi per un valore di 9.000€ complessivi. Previste anche sette menzioni speciali.

L’anno scorso le Amministrazioni premiate furono Monterotondo Marittimo (1° premio della categoria dei comuni sotto i 5.000 abitanti); Castiglione della Pescaia (1° premio per comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti) e Sansepolcro (1° premio per comuni sopra i 15.000 abitanti). Menzioni speciali a Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Follonica, Magliano in Toscana, Monte Argentario, San Gimignano e Sovicille.

Per maggiori informazioni, chiarimenti e aiuto per la compilazione del questionario è possibile contattare la segreteria tecnica del premio: 3332015937 o comunicazione@seitoscana.it.