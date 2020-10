Muore schiacciato sotto il trattore che si ribalta

SEMPRONIANO – Aggiornamento ore 17.59: L’uomo si trovava in un campo quando è avvenuto l’incidente. Sembra che il trattore si sia ribaltato più volte, tanto che quando i soccorsi sono arrivati il corpo dell’uomo non era più sotto il trattore nonostante fosse stato schiacciato dal mezzo agricolo.

News ore 17.40: Incidente mortale questa mattina a Semproniano, in località Casaccia, dove un uomo è rimasto schiacciato sotto il peso del suo trattocronacare che si è ribaltato.

L’incidente è avvenuto questa mattina, verso le 11.45. Un uomo di 91 anni è morto questa mattina. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno provato a lungo a rianimare l’anziano agricoltore. Si è alzato in volo anche Pegaso ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.