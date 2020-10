La Uisp sbarca all’Aurelia Antica con i corsi di mountain bike

Al via una nuova attività per la Uisp di Grosseto. La scuola di mountain bike, uno dei progetti portati avanti dal settore cicloturismo, diventa protagonista al centro commerciale Aurelia Antica. Nello spazio verde alla destra del parcheggio clienti l’associazione sportiva Maremma Mobilità Ecosostenibile con soci, maestri e accompagnatori con brevetto Uisp (guidati dall’istruttrice Alice Botti) organizzerà lezioni per adulti e bambini. Sabato 10 ottobre il primo appuntamento con il via simbolico alla scuola alle 16.

“Questa fase così difficile – afferma Giovanni Pettinari, responsabile cicloturismo Uisp e presidente di Maremma Me – ha fatto riscoprire a tutti l’importanza della bici e della mobilità sostenibile. Con i corsi della Uisp si possono apprendere nozioni importanti sull’uso della mountain bike in libertà e in sicurezza, anche per scoprire le bellezze della nostra provincia. I nostri corsi permetteranno infatti di acquisire e migliorare la tecnica di guida per affrontare qualsiasi percorso, anche i più difficili”.

“Crediamo molto in questa nuova collaborazione con Uisp – dice la direttrice di Aurelia Antica Shopping Center, Laura Mennilli – e concediamo volentieri una parte dei nostri spazi verdi per la scuola di mountain bike organizzata dall’associazione. È un servizio che si sposa alla perfezione con la nostra filosofia: all’interno del centro commerciale abbiamo già a disposizione un servizio di noleggio bici, a dimostrazione di quanto puntiamo sulla mobilità sostenibile, e adesso gli appassionati di cicloturismo potranno trovare un’altra bella opportunità”.

Due le lezioni a settimana (la prima prova è gratuita); previste anche cicloescursioni didattiche. Per informazioni: segreteria Uisp, 0564 417756, oppure 340 8646802.