La Finanza ha un nuovo comandante a Grosseto: arriva il tenente Antonio Giordano

GROSSETO – Dopo due anni alla sede di Grosseto, il capitano Gabriele Fina lascia il comando della Compagnia di Grosseto per andare a ricoprire un nuovo delicato incarico nella direzione investigativa antimafia di Roma.

Assume il comando il tenente Antonio Giordano, proveniente dal 2° nucleo operativo metropolitano di Bologna dove ha ricoperto l’incarico di comandante dei “Baschi Verdi”, svolgendo attività operative in materia di polizia economico-finanziaria e giudiziaria.

Nato nel 1973, l’ufficiale si è arruolato nel corpo nel 1994 alla scuola sottufficiali e promosso al grado di maresciallo nel 1996. Al termine del corso antiterrorismo nella sede di Orvieto, nel 1998 è stato assegnato al comando di una squadra operativa della compagnia pronto impiego di Roma e, successivamente, al nucleo di polizia tributaria dove ha svolto indagini in materia fiscale e giudiziaria.

Entrato in accademia della guardia di finanza nel 2014, ha ricoperto incarichi di comando operativo presso la sede di Bologna, dove è stato anche designato quale ufficiale di collegamento preposto alla sicurezza, in occasione dei campionati europei Under 21 di calcio – Italia 2019.