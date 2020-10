Il Tc Manetti non si ferma, quarti di finale per la squadra di D3 femminile

GROSSETO – Continua il cammino vincente delle ragazze del Tc Manetti in serie D3 con il successo sul Tc Bisenzio negli ottavi del tabellone regionale femminile. La squadra capitanata da Barbara Zigoli schierava nei primi due singolari Sara Pennisi e Chiara Martelli. Entrambe le partite contro le due giovani giocatrici fiorentine erano molto combattute ma, la formazione maremmana, riusciva ad ottenere il primo punto grazie alla vittoria di Chiara Martelli per 6/4 6/3. Più complicato l’altro incontro del team del presidente Roberto Franceschini dove Sara Pennisi era brava a chiudere il primo parziale per 6 a 4 e a recuperare il break di svantaggio nel secondo set ma a causa di un infortunio alla schiena non riusciva a concludere il match lasciando così la vittoria alla giocatrice avversaria.

Dopo la pausa necessaria per soccorrere la tennista maremmana si arrivava quindi al doppio decisivo per decidere il passaggio del turno. La coppia grossetana composta da Barbara Zigoli e Michela Zanaboni (nella foto) non lasciava scampo alle avversarie e otteneva così il pass per i quarti di finale con un doppio 6/1.

Domenica prossima la squadra del Tc Manetti se la vedrà con la vincente del match tra Tc Seven e Tc Rapolano B per una sfida che, oltre all’accesso alle semifinali, vale la promozione in D2.