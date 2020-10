Un cane sotto i riflettori: il cucciolo Ivan porta la Maremma a Striscia la Notizia

CAMPAGNATICO – Anche Campagnatico è protagonista della nuova edizione di Striscia la Notizia, la fortunata trasmissione di Canale 5, grazie al cucciolo Ivan, proveniente dal “Villaggio del Cane” di Ettore Rocchi.

“Il titolare della struttura che ha sede a Montorsaio – afferma il Sindaco Luca Grisanti- Mi ha comunicato con grande soddisfazione che il cucciolo che dal 28 settembre al prossimo 6 dicembre è ospite del programma condotto da Ficarra e Picone viene dalla struttura situata nel nostro territorio e con cui il Comune è convenzionato. Una notizia che, per ragioni di riservatezza, non poteva essere divulgata prima, ma che abbiamo appreso con grande soddisfazione, a conferma anche dell’elevata qualità della struttura di Ettore Rocchi”. Ivan è stato selezionato tra i cuccioli provenienti da decine di canili italiani.

“Questo – prosegue Grisanti- ci rende ancora più orgogliosi di avere sul territorio una struttura cui è stata riconosciuto un elevato standard di qualità”. Per Grisanti l’occasione è quella di lanciare un appello ai cittadini. “Al Villaggio del Cane – canile di Campagnatico che potete trovare anche attraverso l’omonima pagina social – conclude il Sindaco- ci sono tanti cuccioli in attesa di un padrone. Invito i cittadini a farsi avanti ed anche a partecipare ad un’altra nobile iniziativa, quella di donare, in vista dell’inferno, una casa calda ad un cane anziano. Credo che sia un’occasione importante per celebrare Ettore Rocchi ed il suo staff e per adottare un amico a quattro zampe”.