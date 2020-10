Grosseto più pulita e sicura: arrivano cinquanta nuovi cestini

GROSSETO – Continua l’impegno del Comune di Grosseto per l’installazione di ulteriori nuovi cestini portarifiuti da esterno in città. L’ufficio Ambiente provvederà infatti all’installazione, alla manutenzione e alla igienizzazione di 50 nuovi cestini, questa volta nelle aree esterne al perimetro della cinta muraria del centro storico.

“I 50 nuovi contenitori si inseriscono in un progetto di riqualificazione dei cestini, iniziato ormai più di un anno fa e fortemente voluto dall’Amministrazione, il cui obiettivo è quello di rendere la nostra città sempre più vivibile e decorosa – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Ambiente, Simona Petrucci -. Ora si prosegue con le aree adiacenti al centro storico e presto altre zone andranno a completare il quadro: è importante ripensare l’arredo urbano in un’ottica più “green”, fornendo ai cittadini ulteriori strumenti per mantenere strade e piazze sempre più pulite.”

I nuovi cestini hanno un design semplice ma funzionale in grado di facilitarne lo svuotamento rapido e facile, il corpo del recipiente è chiuso nella spina dorsale unica di acciaio inossidabile, che rimane allegata sempre alla parete o alla posta per agevolare sicurezza e facilità d’uso.