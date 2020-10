Corso gratuito di avviamento agli scacchi di Mattoallaprossima, i riferimenti per iscriversi

GROSSETO – L’ASD Mattoallaprossima Scacchi Grosseto promuove sempre di più gli scacchi a livello giovanile, con i corsi per le scuole e nella propria sede all’interno del Centro Commerciale Aurelia Antica. Ormai sono centinaia gli studi a livello internazionale che hanno appurato l’importanza degli scacchi per lo sviluppo educativo dei ragazzi; per questo Mattoallaprossima organizza un corso gratuito di avviamento agli scacchi per bambini e ragazzi, dai 6 ai 16 anni, ogni venerdì, ore 18.30-19.15, nella propria sede a partire dal 16 ottobre.

Per partecipare al corso è richiesta solo la sottoscrizione della tessera della Federazione italiana che sarà fatta direttamente in sede da Mattoallaprossima, per la modica cifra di 10€, valente per tutto il 2021. I corsi si terranno in totale sicurezza, con distanziamento e mascherina. Per informazioni, Presidente Giuseppe Russo, tel. 3482683795 oppure info@mattoallaprossima.it