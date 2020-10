FOLLONICA – Inizia con un film già visto la seconda parte di mandato per il sindaco Andrea Benini. Dopo la nomina della giunta, avvenuta il giorno dopo la proclamazione degli eletti, si è tenuta oggi la prima seduta del nuovo consiglio comunale.

Ad aprire la seduta è stato il consigliere più votato della lista più votata, così come prevede il regolamento, Giacomo Manni del Partito democratico. Poi Benini ha giurato sulla Costituzione e ha rivolto un invito ai colleghi del consiglio.

di 30 Galleria fotografica Consiglio comunale Follonica 2020









«La sfida – ha detto Benini – che abbiamo davanti è un qualcosa che ha che fare con una poesia di Gianni Rodari. Quello che dobbiamo fare è provare ad riaccendere il desiderio e non rassegnarsi mai all’infelicità». Il sindaco ha presentato poi la giunta con le deleghe assegnate: Andrea Pecorini, vicesindaco, Lavori pubblici, Verde pubblico e bellezza urbana Partenariato pubblico privato, Politiche del mare Protezione civile, Farmacia comunale, Caccia, Coordinamento obiettivi strategici del programma di governo; Mirjam Giorgieri, Politiche ambientali e della sostenibilità , Flag, Sviluppo del Parco di Montioni, Mobilità-Piano urbano mobilità sostenibile, Innovazione digitale e tecnologica, Comunicazione e partecipazione, Rapporti con il Consiglio Comunale; Barbara Catalani, Politiche culturali, educative e giovanili, Politiche e programmazione degli eventi, Rigenerazione urbana, innovazione civica e beni comuni, Sistema ex Ilva e Parco centrale; Alessandro Ricciuti, Politiche di coordinamento rilancio e sviluppo economico , Commercio e attività produttive, Turismo e politiche di ambito, Marketing, Welfare -Politiche sociali e abitative – Politiche di accoglienza e inclusione; Francesco Ciompi, Bilancio , Patrimonio, Politiche del personale società partecipate , Pari opportunita , Politiche di tutela a cura degli animanali, Fondi europei, Recupero ex Colonia Marina (Restano in capo al sindaco Carnevale, Promozione della cultura della cultura della legalità, Urbanistica, Sport, . Politiche della sicurezza, Polizia Municipale).

A seguire i consiglieri hanno provveduto ad eleggere il presidente del consiglio. Così come nel 2019 è stata eletta presidente Francesca Stella anche se poco prima di votare, dai banchi dell’opposizione, era arrivata la proposta di Danilo Baietti per il nome di Giacomo Manni.

In rappresentanza dell’opposizione come vicepresidente è stato eletto Massimo Di Giacinto.

Definiti in questa prima seduti anche i ruoli di capogruppo: nella maggioranza per il Partito democratico Giacomo Manni, per la lista Benini Sindaco Mara Pistolesi, per la lista Follonica a Sinistra Enrico Calossi; nella minoranza per Forza Italia Sandro Marrini, per Fratelli d’Italia Danilo Baietti, per la Lega Roberto Azzi, per la lista Di Giacinto Sindaco Massimo Di Giacinto.

Al termine della seduta sono stat eletti i membri della commissione elettorale: Sara Butitta, Enrico Calossi, Danilo Baietti (membri supplenti Giovanni Balloni, Daniele Pizzichi, Giacomo Manni).