Aprono le liste per diventare scrutatore o presidente di seggio: ecco come fare domanda

SCARLINO – L’amministrazione comunale di Scarlino ha pubblicato gli avvisi per gli aggiornamenti dell’albo dei presidenti di seggio e di quello degli scrutatori. Entro la fine del mese di ottobre è possibile fare richiesta per iscriversi come presidente ed entro la fine del mese di novembre come scrutatore.

In entrambi i casi i cittadini dovranno inviare una domanda in carta semplice con la data di nascita, la residenza, la professione e il titolo di studio. Possono fare richiesta tutti gli elettori che abbiano assolto l’obbligo scolastico (per candidarsi a presidente di seggio serve il diploma) e che non abbiano compiuto 70 anni. Non possono entrare nelle liste comunali i dipendenti dei ministeri dell’Interno, Poste e telecomunicazioni e Trasporti, e delle Forze armate.

Sono esclusi dalla selezione anche i segretari comunali, i dipendenti pubblici con mansioni negli uffici elettorali, i medici provinciali, i medici condotti e gli ufficiali sanitari. Non possono fare domanda i candidati alle elezioni.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare l’ufficio elettorale (0566 38504/3), oppure visitare la pagina dedicata (Iscrizioni albo scrutatori e presidenti di seggio) nella home del sito istituzionale (www.comune.scarlino.gr.it). La richiesta può essere inviata tramite posta elettronica certificata a comunediscarlino.protocollo@legalmail.it o consegnata personalmente all’ufficio elettorale negli orari di apertura al pubblico (lunedì 10-12, martedì 8.15-10, giovedì 14.30-15.30, venerdì 10-12).