Allievi regionali, pronta a partire anche la Nuova Grosseto di mister Vallefuoco

GROSSETO – Sta per partire la stagione 2020-2021 degli Allievi Regionali. Il campionato vedrà ai nastri di partenza anche la squadra della Nuova Grosseto Barbanella che da diverse stagioni partecipa a questo importante torneo. La società grossetana vuole ancora una volta confermarsi su questo livello e punta a disputare un torneo che possa consolidare l’esperienza a carattere regionale. La squadra sta ultimando la preparazione al campionato sotto la guida di mister Vincenzo Vallefuoco, coadiuvato dal collaboratore tecnico Riccardo Balducci. «Il nostro obiettivo è quello di conservare la categoria. Siamo una squadra molto giovane, con diversi elementi del 2005 in un campionato in cui si possono schierare i nati nel 2004, ma stiamo lavorando bene preparandoci al meglio», spiega l’allenatore Vallefuoco (nella foto).

La formazione grossetana è stata inserita nel girone E, con la prima gara in programma domenica 11 ottobre sul campo del Venturina. La rosa a disposizione dei tecnici comprende Ignazio Artino, Niccolò Barbetti, Matteo Bindi, Filippo Calzolani, Tommaso Camarri, Stefano Canova, Mirko Colli, Gabriele Coppolecchia, Gabriele Fabbrucci, Diego Fedi, Jacopo e Lorenzo Ferri, Tommaso Guidarini, Nicola Mangia, Alessandro Rizzo Pinna, Giacomo Rosi, Massimo Rusu, Simone Sassetti, Alessandro Turchetti e Gabriele Vecchioni. Gli Allievi Regionali potranno contare anche su un importante “serbatoio” dal quale attingere in caso di necessità, dato che la Nuova Grosseto Barbanella ha allestito anche una squadra che parteciperà al campionato provinciale, sotto la guida di mister Alessandro Romagnoli e del collaboratore Valentino Rossi. Questo l’organico di partenza: Niccolò Angelini, Ludovico Bandiera, Leonardo Batzu, Daniel Bolognesi, Matteo Bonari, Filippo Cerboni, Alessio Cherubini, Ozan Erman, Mattia e Niccolò Felici, Guido Franci, Andrea Lonzi, Andrea Marrucci, Tommaso Muzzi, Fabrizio Pandolfo, Niccolò Penco, Riccardo Scavuzzo, Elia Tarassi e Lorenzo Vestri.