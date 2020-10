Torna a casa la notte e non trova la madre anziana: scattano le ricerche

FOLLONICA – Quando è tornato a casa, nella notte di venerdì, l’anziana mamma non c’era. Non c’era motivo per cui non si trovasse a casa, per questo un uomo residente a Follonica ha chiesto subito aiuto ai Carabinieri.

Le ricerche sono scattate immediatamente. La donna si era allontanata senza preavviso e senza alcuna ragione, non portando nulla con sé. Mentre diverse pattuglie si sono messe alla ricerca della donna, alcuni carabinieri sono rimasti con il figlio, cercando di acquisire quanti più dettagli sulla donna.

E’ stato anche allertato il Comando dei Vigili del fuoco che ha partecipato alle operazioni. Dalle informazioni raccolte dai militari intanto era emerso che la signora scomparsa aveva la passione per il mare: i Carabinieri hanno quindi iniziato a battere con insistenza i tratti del litorale e a contattare i vari servizi di vigilanza delle strutture turistiche che si affacciano sul mare.

L’intuizione si è infine rivelata giusta: alle 4 circa la donna è stata avvistata da alcuni vigilanti, che hanno subito avvisato l’Arma. Una pattuglia ha poi preso in consegna la donna, e dopo essersi accertati del suo stato di salute, l’hanno riportata a casa dal figlio.