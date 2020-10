Sei maremmano se dici: “Passa il tempo e Betta un si marita.

Chissà chi sarà stata questa Betta, diventata a suo modo famosa in questo modo di dire. Evidentemente era una zitella a cui provavano ad appioppare un marito ma un c’era una scarpa che gli entrava!

Ecco, questa Betta è diventata in qualche modo esemplificativa di tutte quelle situazioni che, tirate per le lunghe, non si concludono mai.

E sai che di “Bette” ce ne so’ eccome!