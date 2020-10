Pareggio a testa alta per la Pallamano Follonica contro la corazzata Secchia Rubiera

FOLLONICA – Finisce 24-24 al Palagolfo biancoceleste la terza del campionato italiano di serie A2, girone B, fra la neo promossa Pallamano Follonica Starfish e la blasonata Secchia Rubiera, fra le favorite per la promozione diretta e a punteggio pieno. Grande concentrazione e motivazione da parte del team follonichese, reduce da una prima vittoria casalinga contro l’Ambra ed una sconfitta di misura in trasferta a Camerano, che è sceso in campo conscio della validità degli avversari; dopo un iniziale studio reciproco, è iniziato il botta e risposta delle marcature fino all’equilibrato 11- 12 di fine primo tempo.

Seconda frazione di gioco a ricalcare la falsariga della prima con fasi alterne durante le quali ci sono stati dei parziali anche di tre punti in vantaggio per i follonichesi, prontamente rimontati dagli ospiti fino al definitivo pari per 24-24. Questi i marcatori: Bianconcini R., Caruso A. (2), Maiella R.A. (2), Zucca I. (2), Veliu B. (4), Romanovski R. (5), Pesci T. (8). Positiva la prova del nuovo acquisto del Follonica, il portiere argentino Facundo Garcia che, oltre a fornire sicurezza in chiusura, stimola i propri compagni in ogni fase di gioco (foto di Samuele Berardi).