Notte brava in centro: specchietti spaccati e bottiglie rotte. «Vomito e degrado. Ora basta!»

GROSSETO – Specchieti spaccati, bottiglie infrante, vomito, sedie dei ristoranti lanciate in fondo alla via. È stata una notte di passione quella appena trascorsa per gli abitanti del centro storico. tra liti, grida e schiamazzi, ma anche campanelli suonati alle 4 della notte.

Una notte in cui chi è stato fortunato si è svegliato a causa dei colpi dati alle saraciniesche dei negozi, prese a calci, o ancora per lo squillo del campanello. Chi è stato meno fortunato, invece, ha trovato gli specchietti dell’auto spaccati, o le sedie del proprio ristorante lanciate in fondo alla via.

«Stamani c’era da fare lo slalom tra vomito e cocci di bottiglie» racconta qualche residente del centro storico. «Colpi alle saracinesche abbassate ragazzi che urlavano e qualcuno mi ha suonato il campanello» racconta una donna che vive in via Montanara, in centro, a Grosseto. «C’era di tutto bottiglie rotte sedie del ristorante in fondo alla via a terra vomito…. Anche le operatrici ecologiche, ho sentito che si parlavano al telefono dicendo che non sapevano da che parte rifarsi visto ciò che hanno trovato».

«A me è andata peggio – racconta un uomo – hanno rotto lo specchietto della macchina, e non è neppure la prima volta». «Stessa situazione per mia sorella» gli fa eco una ragazza che vive nella zona di San Francesco. In tanti si sono lamentati, scrivendo alla nostra redazione e anche su Facebook. «Ma questi ragazzi non ce l’hanno una casa? i loro genitori, quando alle 4 di notte non sono ancora rientrati, non se lo chiedono dove sono?» chiede un lettore. E infine la richiesta che viene da molti: «In centro ci sono le telecamere, chiediamo al Comune di usarle per capire chi fa queste cose e porre un freno a questa situazione».