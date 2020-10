Muore mentre fa il bagno in mare: inutili i soccorsi

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Aggiornamento ore 11: L’uomo morto era di origine svizzera.

News ore 10.27: Stavo facendo il bagno nel mare delle Rocchette, a Castiglione della Pescaia, quando si è sentito male.

Nonostante l’intervento del 118 non c’è stato niente da fare per un uomo di 67 anni che è morto. Inutili tutti i tentativi di soccorso messi in atto dagli operatori del 118.

Tutto è avvenuto questa mattina intorno alle 9.