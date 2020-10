Muore giovane infermiera: «Donna piena di umanità»

GROSSETO – Un dolore enorme. È quello che ha colpito gli infermieri maremmani dopo la morte, oggi pomeriggio di Francesca Perin. Francesca aveva 37 anni e lavorava alla Rsa Pizzetti.

«Una donna piena di umanità. Sempre impegnata per gli altri – raccontano dal sindacato – si era anche candidata per il rinnovo del consiglio dell’Opi, l’ordine professionale degli infermieri. Non si risparmiava mai».

Francesca Perin lascia il marito e due figli piccoli. A piangerla, oltre alla famiglia, i colleghi infermieri, gli amici e il sindacato «Lascia un vuoto immenso».