Due nuovi open day dedicati alla formazione: opportunità di lavorare in agricoltura

GROSSETO – Per saperne di più, è possibile partecipare ai due nuovi open day on line organizzati per il 7 e il 14 ottobre, dalle 17.30 alle 18.30

Per seguire gli open day, collegarsi alla piattaforma telematica dell’Istituto. Iscrizioni aperte su https://fondazione-eat.it/

Come diventare esperti in agribusiness, in marketing dell’agroalimentare made in Italy e nelle nuove professioni del settore primario. Formazione, esperienza pratica, conoscenza sono le parole d’ordine per entrare da protagonisti nel mondo del lavoro, offerte dai percorsi formativi organizzati dall’Istituto tecnico superiore-Eccellenza agroalimentare toscana.

Per far conoscere al meglio la propria offerta formativa, rivolta a chi ha già conseguito un diploma di scuola media superiore, l’Istituto organizza due nuovi open day on line, il 7 e il 14 ottobre, dalle 17.30 alle 18.30, in occasione dei quali docenti dell’Istituto esperti nel settore illustreranno i percorsi in partenza nelle prossime settimane.

Per informazioni e per le iscrizioni, collegarsi al link https://www.fondazione-eat.it/iscrizione-openday.html o visitare il sito http://fondazione-eat.it/. Per ulteriori informazioni, scrivere una mail a info@fondazione-eat.it, oppure telefonare ai numeri 0564 1791224 e 333 1328663, dal lunedì al venerdì, con orario 9-13, 15-18. La sede di Its Eat è in via Giordania, 227/229 a Grosseto.