GROSSETO – Aggiornamento ore 15:03 – L’incendio si è sviluppato nei locali al secondo piano della struttura che, in passato, ospitava un’officina per mezzi pesanti. Dalle finestre della stanze del secondo piano usciva un fumo nero e denso. Molto probabilmente derivante dalla combustione di materiale plastico. Al momento dell’intervento i Vigili del fuoco, che sono entrati in azione con i dispositivi di protezione, nella struttura non c’era nessuna persona.

Non si esclude però che alcuni locali di quella struttura, inutilizzata ormai da anni, siano utilizzati come ricovero di fortuna da senza tetto.

di 15 Galleria fotografica Capannone fuoco









Adesso l’incendio è stato domato. Sulle origini faranno luce i vigili del fuoco.

News ore 14.28: I Vigili del fuoco stanno lavorando per spegnere un incendio che si è sviluppato in un capannone nella zona di Grosseto nord, in via Aurelia, all’altezza della rotatoria di via della Pace.

Il fumo, piuttosto alto, è stato visto da varie zone della città. Sembra che il capannone in questo momento sia vuoto.

Notizia in aggiornamento